Kamerlid Van Oosten wordt burgemeester

Kamerlid Foort van Oosten (41 jaar, VVD) is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard. De gemeenteraad heeft ingestemd met de voordracht.

Van Oosten zat sinds 2012 in de Tweede Kamer. Hij was daar onder meer voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken en woordvoerder Justitie en Koninklijk Huis. Van Oosten studeerde rechten in Leiden en was eerder wethouder en raadslid in Schiedam. De benoeming van de nieuwe burgemeester gebeurt door de Kroon: de koning en de minister van Binnenlandse Zaken.

Het is de bedoeling dat Van Oosten op 20 februari 2019 wordt geïnstalleerd als burgemeester, aldus de gemeente. Van Oosten wordt in de Tweede Kamer waarschijnlijk vervangen door de Limburgse Kelly Regterschot. Helemaal zeker is dat nog niet, omdat kandidaten hoger op de lijst die eerder voor een Kamerzetel hebben bedankt, zich nu kunnen hebben bedacht. Zij hebben de eerste rechten.

Van Oosten is bepaald niet het eerste lid van de VVD-fractie dat zijn termijn niet uitdient. Regterschot was kandidaat nummer 47, maar treedt straks dus vermoedelijk toch toe tot de 33-koppige fractie.

Het grote verloop is een doorn in het oog van Kamervoorzitter Khadija Arib. Vertrekkers zouden de kiezers teleurstellen en de indruk wekken dat ze het Kamerlidmaatschap slechts als een opstapje voor een aantrekkelijker baan hebben beschouwd. Van Oosten moet daarom bij zijn afscheid nog wel vrezen voor een uitbrander.

De VVD vindt zulke kritiek in Van Oostens geval niet terecht. Hij was immers al een hele poos Kamerlid en vertrekt niet naar bijvoorbeeld het bedrijfsleven, maar blijft „behouden voor het openbaar bestuur”. De partij spreekt van „een gemis voor de fractie, maar een aanwinst voor Nissewaard”.