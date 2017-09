Kamerleden boos over dierenmishandeling

Tweede Kamerleden zijn boos over de gruwelbeelden uit een slachthuis in het Belgische Izegem. „Het is verschrikkelijk dat wij, om een goedkoop stukje vlees te eten, dit dieren aandoen. Ook in Nederland vinden vele misstanden plaats. Wij gaan de minister vragen om toezicht te verhogen in Nederlandse slachthuizen en we willen verplicht permanente cameratoezicht in slachthuizen zodat we alles in de gaten kunnen houden”, zegt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Het Belgische slachthuis moet volgens haar „onmiddelijk dicht”. Rik Grashoff van GroenLinks wil dat er voorlopig geen vlees van Belgische slachthuizen meer wordt geïmporteerd. „Het is de tweede keer in korte tijd dat er zulke misstanden zijn in Belgisch slachthuizen. Het wordt tijd dat de Belgische regering hier nu echt een eind aan maakt”, aldus Grashoff.

Ook PVV’er Dion Graus is woedend. „In een kerker op water en brood zou nog te veel luxe zijn voor dit soort hufters”, twittert hij.