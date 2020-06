Kamer wil snel in debat over racisme

De Tweede Kamer wil nog voordat het zomerreces volgende maand begint in debat over racisme. Een verzoek van de PvdA werd door vrijwel alle partijen gesteund.

Aanleiding voor het verzoek zijn de wereldwijde protesten, die volgden na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Floyd kwam door politiegeweld om het leven. De agent die ruim acht minuten zijn knie op de nek van Floyd drukte, met de dood tot gevolg, is hiervoor opgepakt. Ook drie andere agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Floyd zitten vast.

„We hebben de afgelopen tijd veel gehoord over racisme, demonstraties gezien. Ik denk dat het goed is een debat hier in het parlement te voeren”, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Daar stemden de meeste partijen in de Kamer mee in.