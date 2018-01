Kamer wil Shell spreken ondanks „garanties”

De Tweede Kamer wil nog steeds dat Shell donderdag komt uitleggen of het olie- en gasbedrijf inderdaad tracht de aansprakelijkheid voor de Groningse aardbevingsschade te ontlopen. De Kamer neemt niet op voorhand genoegen met sussende woorden van Shell.

De Kamer wil van Shell-topvrouw Marjan van Loon tekst en uitleg over het bericht in Trouw dat Shell de aansprakelijkheid voor dochterbedrijf NAM, dat het aardgas in Groningen wint, zou hebben ingetrokken. Oppositiepartijen, maar ook bijvoorbeeld regeringspartij CDA, reageerden woedend op dat nieuws.

Shell schrok en probeert de boel te sussen. Het bedrijf zegt NAM te blijven steunen bij het nakomen van haar financiële verplichtingen en is bereid daarvoor garanties af te geven. Ook draagt NAM voorlopig geen winst af aan eigenaars Shell en ExxonMobil.

Dat „laat zien dat maatschappelijke druk werkt”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver, maar „wij willen letterlijk van Shell horen: ‘wij zijn aansprakelijk’. Zodat Shell zich straks niet achter juridische slimmigheidjes kan verschuilen.” VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz kan zich voorstellen dat de Groningers de schrik om het hart is geslagen en denkt dat de geruststellende woorden van Shell nog niet genoeg zijn. „De Groningers moeten er zeker van kunnen zijn dat al hun schade wordt vergoed.”

Van Loon en haar collega’s van ExxonMobil en NAM hebben beloofd donderdag in de Kamer te verschijnen. Ook een aantal juristen maakt zijn opwachting. De Kamer wil van hen onder meer weten of Shell inderdaad probeerde zijn aansprakelijkheid te ontlopen en of die van tafel zijn door de garanties die het bedrijf nu wil bieden.

Binnenkort spreekt de Kamer ook minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de kwestie.