Kamer wil kenniscentrum voor nazorg coronapatiënten

Er moet een kenniscentrum komen voor de nazorg van mensen die het coronavirus hebben gehad. Daarbij moet ook de expertise van het Longfonds en Q-support, een instantie die Q-koortspatiënten ondersteunt, worden meegenomen. Die oproep van D66 en SP kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Voor de nazorg is het zaak maatwerk te leveren per patiënt, vindt de Kamer. De zorg, begeleiding en verder onderzoek naar het coronavirus zouden daarbij moeten worden meegenomen. Q-support heeft veel ervaring met nazorg voor patiënten die Q-koorts opliepen, en het Longfonds is al bezig te kijken wat voor zorg genezen coronapatiënten nodig hebben.

Bij het opzetten van de nazorg moet niet alleen worden gekeken naar bijvoorbeeld revalidatie, maar ook mentale zorg, en inkomens- en sociale ondersteuning, vinden de partijen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) was tijdens het debat donderdag al positief over het idee. „Dat kan een goed idee zijn”, zei hij over de suggestie voor een kenniscentrum.

CDA-voorman Pieter Heerma wees erop dat er vermoedens zijn dat mensen die eerder Q-koorts hebben gehad, vatbaarder zijn voor coronavirus. Ook dat is iets waar naar moet worden gekeken, vindt ook De Jonge. „Lering trekken is belangrijk.” Of dat binnen zo’n kenniscentrum moet gebeuren, weet de minister nog niet zeker. „Dat gaat meer over nazorg.”