Kamer wil garanties van kabinet voor vaccineren en testen

Het kabinet moet duidelijker gaan vertellen wat wel en niet kan qua maatregelen, vaccinaties en testen, ook als die boodschap vervelend is. Dat brengt een groot deel van de Tweede Kamer naar voren tijdens het coronadebat. Partijen willen dat het kabinet garanties geeft in plaats van onduidelijke boodschappen.

Kritiek is er op de plannen over testen. Het kabinet wil in maart maandelijks 10 miljoen testen beschikbaar hebben zodat iedereen zich maandelijks een keer kan laten testen, maar dat is volgens onder meer GroenLinks niet genoeg. Dat aantal moet al in januari worden gehaald, vindt partijleider Jesse Klaver. In maart moeten er wat hem betreft zelfs twee keer meer tests zijn dan wat nu wordt voorgesteld.

Ook de werkwijze van het kabinet rondom het vaccineren stelt niet gerust. De VVD ziet geen „strategisch geplande vaccinatiecampagne die ons meeneemt in wat nodig is”, zegt Kamerlid Hayke Veldman. Hij wijst erop dat Nederland qua vaccinatiestrategie achterloopt ten opzichte van andere EU-landen. „Hoe zorgen we dat we klaar zijn en wanneer horen we dat?”

Verder heerst onduidelijkheid en ergernis over de routekaart, die juist voor duidelijkheid moest zorgen. Volgens SP-leider Lilian Marijnissen begrijpt bijna niemand hoe de kaart werkt. Coalitiepartij D66 wil dat de kaart ook andersom te lezen is, dus wanneer het aantal besmettingen weer afneemt. Dan moet er perspectief zijn wat wel weer kan. Volgens PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher worden bijvoorbeeld ondernemers „tureluurs”, omdat de routekaart hen geen duidelijkheid biedt.

VVD bereid na te denken over ‘indirecte’ vaccinatieplicht