Kamer wil garantie opvang voor kinderen na sluiting Hoenderloo

Nog steeds hebben niet alle kinderen uit de jeugdzorginstellingen van De Hoenderloo Groep, die op 1 augustus de deuren sluiten, een andere opvangplek. Een meerderheid in de Tweede Kamer reageert verontwaardigd en wil zo snel mogelijk duidelijkheid voor hen.

In de instellingen verblijven kinderen met complexe psychische problemen. Nu wonen er nog 94 jongeren. Eerder waren dat er 225.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld is het voor de ouders nog steeds niet duidelijk bij wie ze moeten aankloppen voor opvang. Zij roept minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op de regie te pakken. „Minister, sla met de vuist op tafel en kom met een oplossing.”

Moederorganisatie Pluryn vond het vanwege financiële verliezen noodzakelijk om de instellingen te sluiten. Maar volgens onderzoeksplatform Follow the Money zijn de financiën veel beter dan de organisatie zelf schetst. De locaties zouden dichtgaan zodat Pluryn de gebouwen en grond kan verkopen. „Waarom heeft de minister überhaupt ingestemd met het sluiten van de inrichting?” vraagt PVV-Kamerlid Chris Jansen zich af.

De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer concludeerde vorige week dat er te weinig aan kinderen en ouders is gedacht toen werd besloten om te sluiten. Volgens Kalverboer was De Hoenderloo Groep „echt een last resort” voor veel kinderen.