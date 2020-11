Kamer wil financiële steun voor mensen in thuisquarantaine

Mensen die positief testen op het coronavirus en daarom in thuisquarantaine moeten, zouden daarbij financieel moeten worden ondersteund. Een meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich dinsdag achter een oproep van D66.

D66’er Steven van Weyenberg stelt dat „quarantaine een van de belangrijkste middelen is om de verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken”. Hij wil dat de regering met een plan komt „om mensen die positief zijn getest te ondersteunen door middel van bijvoorbeeld horecavouchers of boodschappenbonnen”.

Het deskundigenteam OMT opperde vorige maand al „om te onderzoeken hoe gedrag conform de samen vastgestelde regels beloond kan worden”.