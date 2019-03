Het kabinet moet regelen dat klanten in apotheken contant kunnen blijven betalen. CDA en 50PLUS dienden hiervoor dinsdag een motie in.

Volgens de Tweede Kamer willen met name ouderen liever cash betalen dan met hun pinpas. In steeds meer apotheken is dit niet mogelijk. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maakte bezwaar tegen de wens van de Kamer. Die had daar geen boodschap aan.