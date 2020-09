Kamer verbolgen over mondkapjesrichtlijn ouderenzorg

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn boos dat schaarste toch een rol lijkt te hebben gespeeld in de richtlijn voor mondkapjes in de ouderenzorg.

Nieuwsuur meldt vrijdag dat de richtlijn van de afgelopen maanden - dat medewerkers geen masker hoefden te dragen als ze slechts „kort contact” hadden met een (verdachte) coronapatiënt - onlangs stilzwijgend is gewijzigd. Mondmaskers zijn nu wel „noodzakelijk”, ongeacht hoe lang het contact is. De wijziging is niet gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke informatie, zei het RIVM tegen Nieuwsuur.

„Om laaiend van te worden”, zegt Lilian Marijnissen van de SP. „Zo vaak hebben we gevraagd waarom niet al onze zorgverleners voldoende bescherming kregen. Nu komt uit: deze fout was natuurlijk toch gebaseerd op een tekort aan materialen.”

PVV-leider Geert Wilders wil weten of „medewerkers in de ouderenzorg voor de gek zijn gehouden” en of de Tweede Kamer „is voorgelogen.” Volgens Wilders is het „code rood voor de minister als dit waar is”.

Dus zorgmedewerkers en patiënten zijn willens en wetens in gevaar gebracht? Schandalig”, zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. „Liegen over veiligheidsrisico’s is onacceptabel.”

Kamerlid Vera Bergkamp van coalitiepartij D66 wil opheldering van het kabinet. „De Tweede Kamer heeft hier zo vaak een vraag over gesteld. En nu dit. Benieuwd naar de reactie”, schrijft ze op Twitter.

De Kamer debatteert dinsdag met premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over corona.