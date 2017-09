Kamer: thuis sterven voor ieder mogelijk maken

Patiënten die dat willen moeten thuis kunnen sterven, vindt de Tweede Kamer. De Kamer wil dat zorgverzekeraars niet langer mogen weigeren patiënten in hun laatste levensfase thuis zorg te bieden.

Verzekeraars kopen soms te weinig zogeheten palliatieve zorg in, stelt de Kamer. Daardoor moeten patiënten soms in het ziekenhuis blijven of daar worden opgenomen terwijl ze hun laatste dagen liever thuis of in een hospice zouden doorbrengen. Op initiatief van de SGP vraagt de Kamer staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) te regelen dat verzekeraars zo’n wens van terminale patiënten moeten inwilligen en niet meer mogen schermen met een lege beurs.

SGP-leider Kees van der Staaij kreeg bijval van onder meer PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en 50PLUS.