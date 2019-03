De Tweede Kamer staat dinsdag bij de aanvang van de vergadering om 14.00 uur stil bij de aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland en de schietpartij in de tram in Utrecht. Volgens een woordvoerster zullen premier Mark Rutte en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib bij de herdenking van de slachtoffers het woord voeren.

In de Eerste Kamer staat voorzitter Ankie Broekers-Knol dinsdag aan het begin van de plenaire vergadering ook kort stil bij de schietpartijen.