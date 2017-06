Kamer praat over elektronische enkelband

De Tweede Kamer spreekt donderdag over de elektronische enkelband waar verdachten en veroordeelden mee onder toezicht staan. De afgelopen tijd zijn de enkelbanden een paar keer negatief in het nieuws geweest. Zo werd bekend dat 35 mensen zich het afgelopen jaar van hun enkelband hebben ontdaan.

In de Tweede Kamer gaan wat stemmen op om de enkelband af te schaffen. Gidi Markuszower van de PVV wil er bijvoorbeeld helemaal mee stoppen. Kamerlid Michiel van Nispen van de SP wil er niet vanaf, maar wel de verzekering dat er altijd snel wordt gereageerd op een melding van een sabotage van de enkelband.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maakte deze week bekend dat er wordt gewerkt aan steviger enkelbanden. Dat moet het moeilijker maken om de band door te knippen. Uit cijfers blijkt overigens dat lang niet alle 35 ‘knippers’ uit beeld zijn verdwenen. Zeven zijn er voortvluchtig. De rest heeft zichzelf gemeld of is opgespoord.

Dijkhoff vindt de enkelband in de meeste gevallen een goed middel om toezicht te houden. Volgens hem is de band bij „98 procent” van de ongeveer 2700 dragers in 2016 en 2017 gewoon om de enkel gebleven.