Kamer: landelijk onderzoek naar GenX nodig

In heel Nederland moet precies in kaart worden gebracht of en hoeveel GenX er in het drinkwater zit, vindt een Kamermeerderheid. Veel politici zijn geschrokken nadat het AD meldde dat de chemische stof op zeker zes plekken in Zuid-Holland in kraanwater voorkomt.

Het drinkwater is nog gewoon veilig omdat het vooralsnog lage waarden betreft, stellen toxicologen en drinkwaterbedrijven. Maar de Kamerleden van VVD, PVV, CDA, D66, SP, GroenLinks en PvdA zijn er niet gerust op, aldus het AD.

GenX wordt gebruikt bij de productie van Teflon en wordt geloosd door chemiebedrijf Chemours in Dordrecht.

Het AD liet kraanwater uit Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse en Alblasserdam onderzoeken op de aanwezigheid van GenX. Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Vrije Universiteit, blijkt dat de stof in alle onderzochte plaatsen al in het drinkwater zit.