Kamer in debat met minister over examens in speciaal onderwijs

De Tweede Kamer gaat woensdag in debat met minister Slob (Onderwijs) over de examens in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dat heeft een meerderheid dinsdag besloten.

De Kamer riep de minister begin deze maand op om leerlingen in het vso al dan niet een diploma toe te kennen op basis van hun schoolresultaten, omdat zij zich door de coronacrisis niet goed hebben kunnen voorbereiden op hun examens. Maar Slob wil daar niet in meegaan.

Volgens Slob is de oproep van de Kamer niet uitvoerbaar, omdat daarvoor op zeer korte termijn de wet zou moeten worden gewijzigd. Vertegenwoordigers van de scholen, de ouders en het College voor Toetsen en Examens vinden het plan van de Kamer ook niet haalbaar, schreef Slob vrijdag in een brief aan de Kamer.

„Daarnaast is het niet in het belang van de leerlingen om het diploma zomaar weg te geven. Ook deze groep heeft recht op een volwaardig diploma, waarmee ze verder kunnen leren”, zegt een woordvoerder. Het ministerie denkt de leerlingen al zo veel mogelijk tegemoet te komen, met extra herkansingen en de mogelijkheid een mentor mee te nemen naar het mondeling examen.

D66-Kamerlid Paul van Meenen, een van de initiatiefnemers van de oproep aan de minister, neemt daar geen genoegen mee. „Leerlingen op het VSO hebben al extra aandacht nodig. Met Corona heeft niemand zich goed voor kunnen bereiden op examens. Het gaat niet om regeltjes, maar om leerlingen. We werken door aan oplossing”, zegt hij op Twitter.