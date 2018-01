Kamer gunt Wiebes nog tijd voor schaderegels

De Tweede Kamer geeft het kabinet nog „enkele weken” om nieuwe regels af te spreken voor de afhandeling van de schade van door de gaswinning gedupeerde Groningers. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes belooft zo snel mogelijk te werk te gaan, maar wilde zich niet binden aan een deadline.

Regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie en een groot deel van de oppositie vinden dat de Groningers al te lang hebben moeten wachten. Ze wilden eigenlijk nog deze maand nieuwe regels zien.

Ook premier Mark Rutte zei vrijdag al dat er binnen twee weken een zogeheten schadeprotocol moet liggen, maar later verruimde hij dat weer. Door het uitblijven van de nieuwe regels ligt de schadeafhandeling al bijna een jaar stil.

Wiebes gaf dinsdag in een opvallend volle Tweede Kamer toe dat de lange kabinetsformatie het werk aan de nieuwe regels heeft opgehouden. Het vertrekkende kabinet voelde zich volgens hem niet meer geroepen om in die kwestie knopen door te hakken. Rutte wees de formatie ook al aan als boosdoener, tot ongenoegen van zijn coalitiepartners CDA en D66. Ook zij hebben volgens Wiebes gelijk: aan de formerende partijen lag het volgens hem niet.

Het lange wachten op een nieuw protocol, dat nodig was omdat gaswinningsbedrijf NAM zich niet meer met de schadeafhandeling mocht bemoeien, is een van de grootste grieven van de Groningers. Het Rijk is nog in overleg met de provincie, de gemeenten en andere betrokkenen. Enkele maatschappelijke organisaties wilden meedenken, maar zijn afgehaakt omdat de invloed van de NAM toch weer in de nieuwe regels zou doorklinken.

Wiebes spreekt deze organisaties, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad, woensdag zelf, zei hij. Hij denkt er met hen nog te kunnen uitkomen en bestrijdt dat het ertoe doet wat de NAM, die de schade moet vergoeden, van de nieuwe regels vindt. Als de NAM bezwaren heeft, dan „is dat mijn probleem”. Waarover de partijen die over het protocol onderhandelen het nog oneens zijn wil de minister niet zeggen.

Hoeveel gas er in Groningen nog gewonnen kan worden, bepaalt de toezichthouder, vinden regeringspartijen CDA en D66. Ze willen dat het kabinet de limiet overneemt die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog veilig acht. Het SodM brengt over twee weken advies uit.