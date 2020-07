Kamer geschokt door ‘harde conclusies’ over discriminatie fiscus

De Tweede Kamer reageert geschokt op de harde conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de Belastingdienst jarenlang onrechtmatig en discriminerend handelde ten opzichte van mensen met een andere of dubbele nationaliteit. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vindt dat maatregelen moeten worden getroffen tegen de hoge ambtenaren van de Belastingdienst die volgens hem stelselmatig hebben gelogen. SP-Kamerlid Renske Leijten wil snel een debat over de uitkomst. Beiden zijn al jaren bezig om de kwestie te ontrafelen.

Omtzigt wijst op een brief uit 2017 van de Belastingdienst aan de AP waarin staat dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst niet de afkomst vastlegt én dat de nationaliteit ook niet als selectiemiddel wordt gebruikt voor extra controles. „Hier werd glashard tegen de AP gelogen. Daarom werd het onderzoek gesloten. Ik verwacht openlijke excuses voor deze brief en dit zeer ernstige gedrag”, twittert de CDA’er. Later is het onderzoek van de AP alsnog begonnen, na twee klachten.

Leijten is niet verbaasd over de bevindingen. „Dit zagen we eigenlijk al, de meeste van de ouders van de toeslagenaffaire hadden een andere achternaam. Zonder bewijs, zonder redelijk vermoeden werden zij extra gecontroleerd, als fraudeur bestempeld én kwamen ze op zwarte lijsten te staan.” Leijten denkt dat ook op andere plekken binnen de overheid deze discriminatie voorkomt, omdat systemen aan elkaar zijn gekoppeld. „Onze zoektocht om dit tot op de bodem uit te zoeken gaat door, want het rapport bevestigt weer dat dit heel hard nodig blijft.”

Ook DENK vindt de uitkomsten „ernstig en schandalig”. Kamerlid Farid Azarkan zegt dit „institutioneel racisme, want dat is dit” te blijven bestrijden. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg spreekt ook van een „harde conclusie” van de autoriteit „die helaas past in het beeld van de afgelopen maanden”.