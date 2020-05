Kamer: geef zorgverlener meer inspraak over beschermingsmiddelen

Zorgverleners moeten meer ruimte krijgen om zelf in te schatten of zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Dat vindt een brede meerderheid in de Tweede Kamer.

De overheid heeft een richtlijn om het besmettingsrisico voor zorgmedewerkers in te schatten. Op basis daarvan worden de beschikbare beschermingsmiddelen verdeeld. Maar volgens SP, D66, VVD, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks kunnen zorgverleners nog steeds „onvoldoende aanspraak maken op beschermende middelen, terwijl ze tijdens hun werkzaamheden wel in nauw contact komen met vaak kwetsbare mensen”.

Niet alleen zorgverleners zijn bezorgd het virus op te lopen of over te dragen, stellen de partijen. De mensen die de zorg ontvangen zijn ook „regelmatig angstig om via hun zorgverlener met het coronavirus besmet te worden”.

De partijen willen dat de regering binnen twee weken duidelijk maakt hoe zorgverleners deze ruimte kan worden geboden, en ook wat dat betekent voor de vraag naar en het aanbod van beschermingsmiddelen.