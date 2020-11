Kamer: geef ongehuwde ouders beiden gezag over kind

Als een stel een kind krijgt zonder geregistreerd partnerschap of getrouwd te zijn, krijgen beide ouders in de toekomst gezag over het kind, en verantwoordelijkheid over de opvoeding. Een aanpassing van de wet die dit mogelijk maakt werd dinsdag goedgekeurd in de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is een initiatief van de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD). Nu is het nog zo dat het erkennen van je kind niet betekent dat je ook automatisch gezag erover krijgt. Daardoor kunnen er conflicten ontstaan als mensen uit elkaar gaan, of als er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt in het leven van een kind.

De regel voor ouderlijk gezag wordt feitelijk omgedraaid: beide ouders krijgen automatisch zeggenschap over het kind, tenzij een van hen bijvoorbeeld daar niet toe in staat is of er gezamenlijk wordt besloten dat het gezag exclusief bij de moeder komt te liggen.

„Het is in het belang van het kind dat het, waar mogelijk, beide ouders kent en door hen wordt opgevoed”, stellen Bergkamp en Van Wijngaarden. „De overheid heeft de plicht ervoor te zorgen dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van hun kind dragen.”