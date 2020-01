Kamer eist informatie van omstreden alFitrah-moskee

De Tweede Kamer sleept het bestuur van de stichting AlFitrah in Utrecht voor de rechter. De stichting achter de AlFitrah-moskee weigert informatie te geven over haar financiële handel en wandel.

Een speciale commissie van de Tweede Kamer onderzoekt de financiering van moskeeën in Nederland. Ze wil er achter komen of er geldstromen uit het buitenland vloeien die leiden tot „ongewenste beïnvloeding”. De AlFitrah-moskee weigert inzage in de financiën, hoewel er de plicht is mee te werken. Een rechter in Den Haag buigt zich donderdag over de kwestie.

De commissie betreurt het dat zij deze stap naar de rechter heeft moeten zetten, laat voorzitter Michel Rog weten na meldingen in media. De commissie kwam er na onthullingen dat tientallen islamitische organisaties miljoenen euro’s uit de Golfstaten ontvangen. Er bestaat de vrees dat geld uit deze zogenoemde onvrije, fundamentalistische landen kan leiden tot radicalisering van moslims.

De commissie heeft het recht om getuigen en deskundigen onder ede te horen.