Kamer blijft kritisch over kabinetsplan voor complexe ggz-zorg

De plannen van het kabinet om mensen met complexe psychische problemen te helpen die nu in de ggz tussen wal en schip vallen, zijn onvoldoende, vinden veel partijen in de Tweede Kamer. Van zowel coalitie- als oppositiepartijen klonk maandag kritiek op het plan van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid).

Blokhuis maakte in maart bekend afspraken te hebben gemaakt, om voor deze groep mensen een passend behandelaanbod te regelen. Het zou gaan om 250 tot 300 mensen. Maar CDA-Kamerlid Joba van den Berg wijst erop dat er verschillende getallen de ronde doen. Volgens de mensen achter het manifest Lijm de Zorg gaat het om duizenden, aldus Van den Berg.

Blokhuis moet meer de regie pakken, klonk de roep van diverse partijen. Als er in de coronacrisis op korte termijn heel veel extra ic-capaciteit kon worden gecreëerd, waarom kan er dan niet met centrale regie iets aan de wachtlijsten in de ggz worden gedaan, vroegen Wim-Jan Renkema (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zich af.

De aanleiding eerder dit jaar voor de discussie over complexe ggz-zorg was het protest van Charlotte Bouwman, die haar tent opsloeg in de hal van het ministerie van Volksgezondheid om aandacht voor haar situatie en die van haar lotgenoten te vragen. Bouwman was ook maandag op het Plein, bij de ingang van de Tweede Kamer.