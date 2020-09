Kamer achter beperking particuliere woningverhuur aan toeristen

De tijdelijke verhuur van particuliere woningen en kamers aan toeristen, wordt begin volgend jaar verder aan banden gelegd. Zo moeten aanbieders zich registreren bij de gemeente, zodat die kan controleren of de adressen kloppen en alles volgens de regels verloopt. Ook overtredingen, misbruik, overlast en andere ongewenste effecten van de toeristische verhuur worden harder aangepakt, onder meer met boetes.

De Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft ingediend en zal het op bepaalde punten aanscherpen, bleek in het overleg. Zo komt er een hogere boete voor aanbieders die de regels voor toeristische verhuur aan hun laars lappen, zoals het langdurig verhuren van woningen. De VVD en SP dienden hiervoor een wijzigingsvoorstel in, waar Ollongren zich in kon vinden. Dat betekent dat de boete kan uitkomen op 8700 euro, twee keer zoveel als de minister zelf voorstelde.

Op zich is er volgens de minister en de Kamer niks mis mee als mensen hun woning af en toe kort verhuren aan toeristen, bijvoorbeeld als zij zelf op vakantie gaan. Maar volgens het CDA is het fenomeen de afgelopen jaren uitgegroeid tot een „keiharde miljardenbusiness”. Ook is het ongewenst dat woningen worden onttrokken aan de toch al krappe woningvoorraad en zorgt het verblijf van veel toeristen in sommige wijken voor overlast en staat daardoor de leefbaarheid onder druk. Daarnaast leidt de verhuur tot oneerlijke concurrentie met de hotelbranche.

De Kamer dringt erop aan dat de handhaving van overtredingen beter wordt geregeld en niet alleen een verantwoordelijkheid is van de gemeente. De platforms die de tijdelijke woningen aanbieden namens de verhuurders, zoals Airbnb, blijven nu onterecht te veel buiten schot, vinden veel partijen. Zo willen onder meer VVD en GroenLinks dat de verhuurplatforms geen advertenties mogen plaatsen als daar geen registratienummer van de verhuurders in staat.

Maar volgens Ollongren is zo’n verbod lastig, omdat het moet voldoen aan Europese richtlijnen. Ze wil deze aanpassingen via Brussel regelen, maar dat traject duurt nog even. In de tussentijd gaat ze door met het wetsvoorstel, zodat die op 1 januari kan ingaan en gemeenten ermee aan de slag kunnen. Sommige gemeenten hadden al beperkingen ingevoerd, maar die hielden niet allemaal stond voor de rechter.

De Tweede Kamer stemt op 22 september over de wet en alle wijzigingsvoorstellen.