Kalveren dood door brand vrachtwagen

Een Nederlands veetransport vol kalveren is in brand gevlogen op een snelweg in Duitsland. Negen van de 92 dieren aan boord kwamen daardoor om het leven. Het stro was in brand gevlogen, maar het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd.

De 20-jarige chauffeur uit Balkbrug reed maandagavond laat over de Autobahn 31 bij Lingen, net over de grens bij Twente, toen hij zag dat er rook uit de bovenkant van het veevervoer kwam. Hij zette de truck meteen stil op de vluchtstrook. Met een andere vrachtwagenchauffeur bluste hij het vuur met het drinkwater van de kalveren. Zo voorkwamen ze dat het vuur zich uitbreidde.