Kalender met mariniers weer verkrijgbaar

De kalender met gespierde mannen van het Korps Mariniers is weer verkrijgbaar. De eerste 3550 exemplaren waren binnen 24 uur uitverkocht. Er zijn er volgens het ministerie van Defensie 1665 bijgedrukt, dit aantal staat voor het oprichtingsjaar van het Korps Mariniers.

In de kalender staan twaalf mannen en hij kost 16,65 euro.

De opbrengst gaat naar twee stichtingen. De ene zet zich in voor (oud-)mariniers die te kampen hebben met ziekte of eenzaamheid. De andere is er een voor en door (oud-)mariniers, die geld bij elkaar roeien voor buddy’s in nood.