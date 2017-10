Kajsa Ollongren (D66) beoogd vicepremier

De Amsterdamse locoburgemeester Kajsa Ollongren is gevraagd vicepremier te worden van het nieuwe kabinet Rutte III. Ook is ze beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat bevestigen ingewijden na berichten hierover in diverse media.

Ollongren is daardoor niet beschikbaar als waarnemend burgemeester van Amsterdam. De D66-politica neemt momenteel de taken waar van Eberhard van der Laan, die op 5 oktober stierf aan de gevolgen van longkanker.

De 50-jarige Ollongren zit sinds 2014 in het Amsterdamse stadsbestuur. Ze is naast locoburgemeester, wethouder met de portefeuilles economie, lucht- en zeehaven, monumenten, kunst en cultuur, lokale media, deelnemingen en stadsdeel Centrum. De politica is geen onbekende in Den Haag. Voordat ze naar de hoofdstad vertrok, was ze de hoogste ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken en daarmee topambtenaar van premier Mark Rutte.

Ollongren werkte eerder onder meer op het ministerie van Economische Zaken. Ze studeerde economie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een studie aan de École nationale d’administration in Parijs, waar hoge ambtenaren worden opgeleid.

Dinsdagavond kwamen de fractievoorzitters van de Amsterdamse gemeenteraad bijeen op het provinciehuis om de procedure te bespreken na het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan. Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, heeft daar laten weten op zoek te gaan naar een waarnemend burgemeester van Amsterdam. Die zou binnen enkele weken aan de slag moeten kunnen, zei een woordvoerder.