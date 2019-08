Kahlo-expo eerder en groter

De Frida Kahlo-tentoonstelling in het Drents Museum in Assen wordt vervroegd en uitgebreid. Viva la Frida! - Leven en werk van Frida Kahlo zou pas in 2021 worden geopend, maar zal al te zien zijn van 11 oktober 2020 en duren tot en met 28 maart 2021. Ook zijn er niet alleen schilderijen en tekeningen van de legendarische Mexicaanse kunstenares (1907-1954) te bewonderen, maar onder meer ook kleding en sieraden.

Het Drents Museum werkte al voor het evenement samen met Museo Dolores Olmedo en nu ook met Museo Frida Kahlo (voorheen Casa Azul, het Blauwe Huis, genoemd), allebei in Mexico Stad. Het krijgt ook nog enkele bruiklenen uit andere collecties.

Museo Dolores Olmedo heeft volgens het museum in Assen de grootste collectie met werk van Frida Kahlo ter wereld. De collectie is aangelegd door de Mexicaanse Dolores Olmedo (1908-2002).