Kackadorisprijs voor Jacobine Geel

Jacobine Geel, theoloog, columnist, tv-presentator en bestuursvoorzitter van GGZ Nederland, krijgt de Meester Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De Meester Kackadorisprijs is een ‘onderscheiding’ voor een persoon of instantie die de kwakzalverij volgens de vereniging bevordert, terwijl de club juist van de ‘laureaat’ anders had verwacht.

Geels sympathie gaat de vereniging te veel uit naar „de psycho-kwakzalverij en andere alternatieve geneeskunde”. De vereniging neemt Geel op de korrel onder meer omdat ze in interviews zei dat ze „heel veel ziet in nieuwere geneeswijzen”. Ook was ze volgens de vereniging bijvoorbeeld niet kritisch genoeg jegens Pim van Lommel, die al langere tijd de aandacht trekt met zijn visie op bijna-doodervaringen.

Bovendien staan „Geels avances richting met name de psycho-kwakzalverij onzes inziens op gespannen voet met de inspanningen van GGZ Nederland om de geestelijke gezondheid van de mensen in Nederland te verbeteren”, aldus de vereniging.