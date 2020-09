‘Kabinetsplannen voor huursector zijn onvoldoende’

De plannen van het kabinet voor de huursector zijn niet genoeg om de wooncrisis op te heffen. Dat zegt de Woonbond die erop wijst dat er nog altijd 1,5 miljard euro bij de woningcoroporaties wordt weggehaald via de verhuurderheffing en dat dit geld niet in woningen geïnvesteerd kan worden. Volgens directeur Zeno Winkels van de Woonbond worden „een enorme woningnood en torenhoge huurprijzen” de grootste erfenis van dit kabinet.

Ook koepel van woningcorporaties Aedes vindt dat de stappen van het kabinet niet meer dan lapmiddelen zijn. Voorzitter Martin van Rijn ziet wel goede wil bij het kabinet, maar constateert dat structurele oplossingen uitblijven. „Die belangrijke opdracht blijft dus liggen voor het volgende kabinet.”

Positief vindt Van Rijn onder meer dat de woningcorporaties de komende jaren zich ook op middenhuur mogen richten. „We willen al jaren aan de slag om het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen aan te pakken. Maar over drie jaar is de woningnood nog niet opgelost. Woningzoekenden hebben veel meer aan een permanente oplossing.”

Makelaarsvereniging NVM rekent dat 661.500 mensen op zoek zijn naar een woning en vindt dat die niet langer meer in de kou kunnen blijven staan. „De tijd van plannen maken en gesprekken voeren moet nu echt leiden tot het bouwen van meer woningen”, aldus voorzitter Onno Hoes, die dat als de enige manier ziet om woningen weer betaalbaar te maken. De stappen die het kabinet zet, zoals een financiële injectie om de woningmarkt vlot te trekken zijn „een mooie eerste stap”, volgens Hoes.

De NVM-voorzitter wil dat de woningnood hoger op de politieke agenda terechtkomt. „Het oplossen van de woningnood is goed voor álle Nederlanders. Het bouwen van huizen levert namelijk ook banen op, zorgt voor een versnelling in de verduurzaming van woningen en jaagt de economie fors aan. Juist nu in het ‘coronatijdperk’ is dat van groot belang.”