Kabinetsformatie een-na-langste ooit

De kabinetsformatie duurt zo lang dat het ene na het andere record dreigt te sneuvelen. Sinds afgelopen weekeinde regeert het aftredende kabinet langer dan al zijn voorgangers, en sinds dit weekend is er nog maar één formatie die langer duurde dan deze.

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zijn zaterdag 158 dagen geleden. Daarmee evenaart en passeert deze kabinetsformatie die van 1973. Als de onderhandelaars nog tot begin oktober de tijd nemen, komt zelfs de eerste plaats in het vizier. Maar daar wil geen van de betrokkenen aan denken.

De formaties van de jaren zeventig leken tot voor kort onaantastbaar recordhouder. De vorming van het kabinet-Den Uyl in 1973 kostte 158 dagen, en die van het kabinet-Van Agt vier jaar later zelfs 201. Maar de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben dus inmiddels het zilver te pakken. En, ook al klonken ze de afgelopen dagen optimistisch, hameren ze erop dat de klus nog zeker niet is geklaard.