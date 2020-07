Kabinet ziet niets in opzeggen of aanpassen vluchtelingenverdrag

Nederland gaat niet morrelen aan het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dat heeft weinig zin, is niet erg kansrijk en kost een enorme diplomatieke inspanning, concludeert het kabinet in navolging van een adviescommissie die het verdrag tegen het licht heeft gehouden.

Sinds in 2015 duizenden vluchtelingen uit onder andere Syrië naar Europa trokken en ook Nederland bereikten, is de kritiek op het vluchtelingenverdrag toegenomen. Onder andere regeringspartijen VVD en CDA pleitten voor aanpassing van het verdrag. Door het verdrag te ondertekenen is Nederland verplicht mensen op te vangen die hun land zijn ontvlucht omdat ze daar worden vervolgd of bijvoorbeeld het gevaar lopen slachtoffer te worden van een natuurramp.

Het verdrag uit 1951 is misschien gedateerd, maar niet verouderd, stelt de adviescommissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner. En „het staat niet in de weg van een verantwoord asielbeleid”. Nederland zou de aandacht beter kunnen richten op nauwere samenwerking binnen de Europese Unie bij de toelating en opvang van asielzoekers.

Dat is het kabinet met de commissie eens. Omdat Nederland ook bijvoorbeeld als EU-lidstaat verplicht is asielzoekers op te vangen, maakt opzeggen of aanpassen van het vluchtelingenverdrag geen verschil. Bovendien zou Nederland alle andere landen die het verdrag hebben ondertekend voor aanpassing moeten winnen.