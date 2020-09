‘Kabinet wil volgende week investeringsfonds lanceren’

De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) willen volgende week het veelbesproken investeringsfonds lanceren. Dat zeggen Haagse ingewijden. Mogelijk komen ze er maandag al mee naar buiten.

Nog voor Prinsjesdag maakt het kabinet de details over het fonds bekend. Dat ‘Wopke-Wiebesfonds’ is op Prinsjesdag vorig jaar aangekondigd, maar werd op de lange baan geschoven wegens de coronacrisis. Die crisis heeft het belang van het fonds, waarmee het kabinet wil investeren in de economie, alleen maar duidelijker gemaakt, aldus de bewindslieden. Het kabinet wil zich uit de crisis investeren, in plaats van bezuinigen, zoals het geval was bij de financiële crisis.

Eerder lekte al uit dat via het fonds de komende vijf jaar zo’n 20 miljard euro moet worden geïnvesteerd. Dat geld wordt geleend op de kapitaalmarkt. Het kabinet wil gebruikmaken van de historisch lage rentestand door geld te steken in bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek, vergroening en infrastructuur. Op die manier moet de Nederlandse economie worden versterkt, zodat ze weerbaarder is in zware tijden. Ook dat is door de coronacrisis alleen maar belangrijker geworden, zegt het kabinet.