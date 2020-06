Kabinet wil regeling toeslagen uitbreiden

Meer mensen kunnen een beroep doen op een financiële regeling wegens de toeslagenaffaire. Het gaat om ouders die er onterecht van zijn beschuldigd te hebben gesjoemeld bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Ze kregen daardoor het stempel ‘opzet of grove schuld’. Deze groep kan straks waarschijnlijk een beroep doen op het zogenoemde ‘vangnet’ voor schrijnende gevallen.

Officieel kregen mensen zo’n predicaat als ze bewust onjuiste of onvolledige informatie hadden ingevuld bij het aanvragen van een toeslag, of als ze ernstig nalatig waren geweest in het geven van informatie aan de Belastingdienst. De toeslag werd teruggevorderd en de mensen kregen geen betalingsregeling. De invorderingen zijn vorig jaar al stopgezet, maar veel ouders weten nog steeds niet waarom ze van ‘opzet of grove schuld’ worden beschuldigd.

In de wet die de Tweede Kamer deze week behandelt, wil verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen vastleggen dat deze groep ouders een vangnetbepaling kan aanvragen. Een commissie van wijzen neemt hun dossier dan onder de loep. De Tweede Kamer had om extra maatregelen voor deze groep gevraagd.

„Dit stempel had ernstige gevolgen voor de ouders die het betreft”, zegt Van Huffelen. „Daarom maken we nu, ook op verzoek van de Kamer, werk van een regeling die ouders tegemoet komt die hiermee te maken hebben gehad.”