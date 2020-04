Kabinet wil nauwelijks gebruikte jihadistenwet toch verlengen

Het kabinet wil jihadverdachten waartegen justitie het bewijs niet rond krijgt kunnen blijven aanpakken. De tijdelijke wet waarmee hun bijvoorbeeld kon worden verboden naar het buitenland te reizen moet blijven, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Ook al is het rijk van terreurgroep IS inmiddels ingestort, en werd de wet ook toen dat nog niet zo was al zelden gebruikt.

De wet werd in 2017 van kracht, voor vijf jaar. De minister kan mensen die „in verband worden gebracht” met het ondersteunen van terrorisme daarmee allerlei beperkingen opleggen. Hij kan ze niet alleen verbieden om Nederland te verlaten, maar ook de toegang tot bepaalde gebieden in Nederland ontzeggen. Ook kan hen verplicht worden om zich geregeld te melden.

De wet is slechts zes keer gebruikt, erkent Grapperhaus, onder andere tegen de omstreden Haagse imam Fawaz Jneid. Maar de wet heeft „desalniettemin een belangrijke bijdrage geleverd aan de bescherming van de nationale veiligheid”, meent de minister. Daarom wil hij die permanent maken.