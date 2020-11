Kabinet wil naast cremeren ook oplossen lichaam toestaan

$lead

Naast begraven en cremeren kunnen mensen er straks ook voor kiezen om hun lichaam te laten oplossen in een chemische vloeistof. Het kabinet gaat dit wettelijk mogelijk maken, zo maakt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken volgens het AD dinsdag bekend.

Bij 'alkalische hydrolyse' - ook wel resomeren genoemd - wordt het lichaam na overlijden ontbonden in een hete, chemische vloeistof. De methode wordt al gebruikt in Canada, Australië en sommige Amerikaanse staten. Ook gestorven dieren kunnen in Nederland nu al op deze manier worden afgebroken.

"In de uitvaartbranche en de Tweede Kamer, maar ook onder Nederlandse burgers, is al jaren belangstelling voor alkalische hydrolyse", zegt Ollongren. "Door dit wettelijk vast te leggen, krijgen mensen straks de mogelijkheid om voor deze nieuwe vorm van uitvaartverzorging te kiezen."

Resomeren wordt waarschijnlijk op z'n vroegst eind volgend jaar mogelijk. Het kabinet wil het wetsvoorstel voor de zomer in consultatie brengen. Daarna moet het nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.