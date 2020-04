Kabinet wil miljard in coronafonds stoppen

Het kabinet is bereid ongeveer 1 miljard euro te stoppen in een fonds om Europese landen te helpen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus. Het ministerie van Financiën bevestigde berichtgeving hierover door het AD.

Alle EU-lidstaten moeten gaan bijdragen aan het coronafonds. Volgens minister Wopke Hoekstra is er wel steun voor het Nederlandse initiatief om zo’n fonds in te stellen. Premier Mark Rutte zei al eerder woensdag in de Tweede Kamer een „substantieel bedrag” te willen bijdragen aan het fonds.

Landen die er economisch slechter aan toe zijn, zouden met dat geld hun medische zorg overeind kunnen houden. Vooral Zuid-Europa is zwaar getroffen door het coronavirus. Landen hoeven het geld van het fonds later niet terug te betalen.

Nederland kreeg de afgelopen week felle kritiek te verduren in Europa. Diverse landen vinden dat het kabinet zich te star opstelt waar het financiële steun aan hard getroffen landen zoals Italië en Spanje betreft. Ook uit de hoek van D66 en ChristenUnie klonk kritiek.

Onder meer Italië, Spanje en Frankrijk willen dat er eurobonds komen. Maar daar verzet Nederland zich samen met andere landen tegen. Ook is het kabinet tegen het voorstel dat zwaar getroffen landen zonder strenge voorwaarden geld mogen lenen uit het Europese noodfonds (EMS).