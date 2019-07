Kabinet wil dividend in zorg beperken

Er moet voorlopig niet meer, maar juist minder ruimte komen voor zorgaanbieders om winst uit te keren, vindt het kabinet. Ook over zorg die buiten het ziekenhuis of de zorginstelling wordt verleend, mag straks niet meer zomaar dividend worden uitgekeerd.

Aanbieders van deze zogeheten extramurale zorg, zoals de huisarts, de verloskundige en de wijkverpleegkundige, mogen nu winst uitkeren aan hun aandeelhouders.

Maar minister Hugo de Jonge, zijn collega Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid willen daaraan voorwaarden verbinden. Ook onderzoeken ze of er een limiet moet komen. Een geheel verbod op winstuitkering zou geen stand houden bij de rechter, denken ze.

Zorgaanbieders gebruiken nu trucs om toch winst te kunnen uitkeren. Ze richten bijvoorbeeld een bv op die wel winst mag maken en uitbetalen.

Het kabinet wil door deze maatregelen zelfverrijking in de zorg voorkomen, zegt minister De Jonge in de Volkskrant: „We hebben de afgelopen tijd excessen zien opduiken als het gaat om belangenverstrengeling waarbij een zorgbestuurder een eigen bedrijf inhuurt, dat fors declareert. Die constructies gaan we aanpakken.”

Meldplicht

Het kabinet wil zulke constructies tegengaan door de meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders, die al was aangekondigd, ook te laten gelden voor nieuwe onderaannemers.

Het inhuren van bestuurders om zo de salarislimieten te omzeilen, willen de drie bewindslieden eveneens inperken door voor deze constructie ook de balkenendenorm in te stellen. „De inspectie kan nu pas ingrijpen als de kwaliteit van de zorg in het geding is. Dat gaan we veranderen”, aldus minister De Jonge.

De mogelijkheid winst uit te keren kan de gezondheidszorg in principe wel goed doen, denkt het kabinet. Dat trekt investeerders die geld in de zorg steken. Maar op het ogenblik heeft de zorg geen behoefte aan extra kapitaal, zo zegt de minister. En het aantrekken van investeerders zou gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld omdat geld verdienen boven goede zorg zou gaan.

Koelkast

Een voorstel van het vorige kabinet dat ook ziekenhuizen en zorginstellingen toestaat winst uit te keren, gaat daarom de koelkast in. Eerst moet het voor patiënten, zorgverzekeraars en andere betrokkenen duidelijker worden wie goede zorg levert en wie niet.