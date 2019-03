Kabinet wil boeken antivaxxers uit etalage

Het kabinet wil dat internetwinkel Bol.com stopt met de prominente verkoop van niet-wetenschappelijke boeken die pleiten tegen vaccinatie van kinderen.

Het bedrijf, onderdeel van Ahold Delhaize, moet op zijn minst deze omstreden publicaties uit de etalage halen, zegt staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) tegen het AD. Wie het woord 'vaccinaties' invoert op de website van Bol.com krijgt bovenaan bij de zoekresultaten boeken aangeboden met de titels Leven zonder vaccinaties, Vaccinaties doorgeprikt en Wat je niet verteld wordt over vaccinaties.

Blokhuis is daar niet over te spreken. ,,Als je ziet hoeveel we in Nederland doen om het belang van vaccineren - allemaal volstrekt wetenschappelijk onderbouwd - te onderstrepen, dan werkt het nogal contraproductief als zo'n commerciƫle aanbieder boeken aanbiedt die 180 graden de andere kant opgaan."