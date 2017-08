Kabinet wil België niets meer verwijten

Het kabinet wil België geen verwijten meer maken over het optreden van de Belgische diensten in het fipronilschandaal. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) wil zelfs niet aandringen op een verzekering van Belgische zijde dat zorgen over de voedselveiligheid voortaan op de juiste manier worden gemeld.

„Ik denk dat er de afgelopen tijd te veel over en weer is gezegd”, aldus Van Dam. „Ik hecht vooral aan onze goede samenwerking.” Hij kijkt daarom uit naar de evaluatie van de eiercrisis in Europees verband. „Ook Nederland zal bij die evaluatie dingen vinden waarvan je zegt: dat hadden we misschien anders moeten doen. We moeten lessen leren voor de toekomst, niet naar elkaar wijzen.”

Toen de Belgische toezichthouder FAVV lucht kreeg van met fipronil besmette eieren lichtte het de Nederlandse evenknie NVWA niet in via de daarvoor bedoelde systemen, stelt Nederland. De inspecteur stuurde een informeel mailtje naar zijn Nederlandse collega. De Belgen houden vol dat ze wel degelijk formeel melding hebben gemaakt en naar behoren hebben gehandeld.