Kabinet wil 5G-masten op elke straathoek

Het kabinet maakt ruim baan voor de aanleg van 5G-zendmasten in Nederland. Gemeenten krijgen de plicht om mee te werken aan de aanleg van antenne-installaties voor supersnel internet in openbare gebouwen, lantaarnpalen en verkeerslichten.

Dat staat volgens het AD in een voorlopig wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de komende jaren wordt 5G-internet in Nederland geïntroduceerd. Om ook in drukke gebieden hoge snelheden te garanderen, zijn veel meer zendmasten en kleine antenne-installaties nodig.

5G: Nieuwe slagader voor web

Die antennes, zogenoemde small cells, duiken overal op in het straatbeeld. Zo worden ze geplaatst in bushokjes, lantaarnpalen en gebouwen. Dat gebeurt nu al op kleine schaal. Door het wetsvoorstel worden die mogelijkheden aanmerkelijk vergroot, zegt een woordvoerder van het Agentschap Telecom.