Kabinet versoepelt tijdelijk regels voor vrachtwagenchauffeurs

Het kabinet versoepelt de regels voor sommige vrachtwagenchauffeurs tijdelijk om de aanvoer van goederen te verzekeren. Zij mogen per dag nu niet 9 maar maximaal 11 uur de weg op, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

In een week tijd mag een vrachtwagenchauffeur 60 uur rijden, in plaats van 56. De tweewekelijkse rijtijdlimiet gaat van 90 naar 96 uur. Daarnaast mogen chauffeurs zeven dagen rijden tussen rustperiodes in plaats van zes dagen.

De maatregelen gelden tot en met 6 april. Ze gaan onder meer op voor chauffeurs die landbouwproducten, voedsel en levensmiddelen vervoeren. Ook gelden ze voor het vervoeren van medicijnen, medische hulpmiddelen, reinigingsmiddelen en afval.

De verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen, benadrukt Van Nieuwenhuizen. „Het scheelt daarbij dat de komende weken er minder drukte wordt verwacht op de Nederlandse wegen.”

„In deze tijd van de corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt”, licht de bewindsvrouw het besluit toe. In principe dreigen er geen tekorten. „Wel kan het voorkomen dat er bij de bevoorrading van winkels praktische problemen ontstaan, waardoor supermarkten sneller leeg raken.”

Het versoepelen van de rij- en rusttijden is al aan de orde gebracht tijdens een overleg op afstand tussen Europese ministers. De Europese Commissie heeft beloofd zich hierin flexibel op te stellen.