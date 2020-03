Kabinet verlengt vliegverbod tot 10 april

Het kabinet verlengt het vliegverbod dat twee weken geleden werd aangekondigd wegens het coronavirus tot 10 april. Dat betekent dat Nederland langer vluchten weert uit bepaalde risicolanden, meldde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verbod op vluchten uit China, inclusief Hongkong, Iran, Zuid Korea en Italië zou vrijdagavond aflopen. Later zijn Spanje en Oostenrijk toegevoegd aan de lijst. Nederland zou vluchten uit die landen tot begin april weren.

Omdat in al deze landen volgens het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu nog volop corona-besmettingen plaatsvinden, is de regeling verlengd. In Zuid-Korea en China worden corona-maatregelen langzaam afgebouwd. Maar „het RIVM adviseert eerst af te wachten wat het effect is op het aantal patiënten” voordat vluchten uit deze landen weer naar Nederland mogen.

Het vliegverbod kent een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor vluchten met Nederlanders, of in sommige gevallen Europeanen, die naar huis proberen te komen. Zorgmedewerkers mogen landen als Nederland ze nodig heeft. Ook voor patiënten gelden uitzonderingen. Vrachtvliegtuigen uit deze gebieden mogen wel in Nederland landen.