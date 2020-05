Kabinet verlaagt woekerrentes van kredietverstrekkers

De maximale rente op kredieten aan consumenten wordt verlaagd, van 14 naar 10 procent. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil hiermee consumenten de mogelijkheid geven „tegen lagere maandlasten geld te lenen in deze moeilijke tijden”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Hoekstra hebben een aantal banken al hun rentes verlaagd, en bepaalde kredietverstrekkers bieden mensen met schulden uitstel van betaling aan, als ze in financiële problemen zitten door de coronacrisis. Maar nog niet alle kredietverstrekkers komen consumenten tegemoet. „Dat vind ik, zeker in deze tijd, zeer onwenselijk”, schrijft Hoekstra.

De Kamer had Hoekstra eerder al gevraagd de maximale rente aan banden te leggen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) denkt ook dat de verlaging consumenten meer lucht kan geven tijdens de crisis, aldus Hoekstra.

De maatregel blijft ten minste tot het einde van het jaar van kracht. Hoekstra laat onderzoeken of een structurele verlaging haalbaar en verstandig is. De Kamer had om zo’n onderzoek gevraagd.