Kabinet vergadert vrijdag in grotere Rolzaal

De wekelijkse ministerraad vindt vrijdag niet plaats in de Trêveszaal, zoals gebruikelijk, maar in de grotere Rolzaal. Dat geeft de ministers en eventuele staatssecretarissen die aanschuiven de ruimte om meer afstand van elkaar te houden. Dat is het voorschrift om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Ook na vrijdag vergaderen de bewindslieden op de nieuwe locatie. De ministerraad wordt zolang als nodig is in de Rolzaal gehouden.

De Trêveszaal is sinds 1977 de vaste vergaderzaal van de ministerraad. Elke vrijdag komen ministers en staatssecretarissen daar samen om de stand van Nederland te bespreken. De raad wordt geopend en voorgezeten door de premier. Voor 1977 werd voornamelijk vergaderd in het Catshuis.