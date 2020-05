Kabinet stelt gymnastiekunie niet tevreden

CORONAVIRUS

DEN HAAG (ANP) - De door het kabinet aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen heeft de gymsport niet gebracht waar zo op werd gehoopt, laat de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) weten. De bond is blij dat volwassen leden vanaf volgende week weer buiten mogen sporten, maar had gehoopt dat ze ook binnen weer aan de slag mochten."

Teleurstelling overheerst bij 950 clubs en hun 260.000 leden, meldt de KNGU. De gymnastiekunie zegt te begrijpen dat de volksgezondheid voorop staat, Toch is het voor de KNGU vooralsnog onduidelijk waarom zeker de jongste jeugd niet in de zaal mag sporten.

"Onze inzet voor het herstarten van binnensporten zetten we, samen met NOC*NSF en andere sportkoepels, onverminderd voort", reageert directeur Marieke van der Plas van de KNGU. "We hebben daarbij aandacht voor alle disciplines, leeftijden en niveaus in de gymsport. In het bijzonder denken we aan de aanstormende talenten die in onze tak van sport vaak ook al vele uren per week trainen op turntoestellen en trampolines. Dit kan simpelweg niet verantwoord op het hoogste niveau in de buitenruimte worden georganiseerd. We hopen op andere, vernieuwde inzichten bij het kabinet waardoor deze maatregel alsnog op korte termijn kan worden versoepeld. Op de topsportlocaties wordt al gewerkt met een goedgekeurd protocol."