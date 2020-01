Kabinet start dialoog over voltooid leven

Het strategisch adviesbureau &MAES organiseert tussen februari en april bijeenkomsten waar burgers hun mening kunnen geven over euthanasie, waardig ouder worden en voltooid leven.

Dat maakte de opdrachtgever, het ministerie van VWS, donderdag bekend.

Het initiatief vloeit voort uit het regeerakkoord. Daarin staat dat Rutte III eerst de wetenschappelijke stand van zaken wil inventariseren, adviesraden aan het woord wil laten én een maatschappelijke dialoog op gang wil brengen alvorens het medisch-ethische besluiten neemt.

Diverse publieksdebatten zijn al gaande, bijvoorbeeld over het aanpassen van het DNA van embryo’s en het kweken van proefembryo’s voor wetenschappelijk onderzoek.

De dialoog over de laatste levensfase wordt georganiseerd in Arnhem, Zwolle, Rotterdam en Eindhoven. Per stad starten de gesprekken in een tiental huiskamers of andere kleinschalige locaties. De deelnemers wandelen daarna naar een grotere ontmoetingsplek in de wijk waar ook andere belangstellenden kunnen meepraten. Bij het buurtgesprek zullen ook deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aanwezig zijn.

Eind juni krijgt minister De Jonge (VWS) de belangrijkste bevindingen uit de bijeenkomsten gepresenteerd op een symposium.

Een wetenschappelijk onderzoek naar de omvang van de groep ouderen die hun leven willen beëindigen omdat ze het als voltooid beschouwen én naar de omstandigheden waarin ze verkeren, bevindt zich momenteel in de afrondende fase. In het AD zei D66-Kamerlid Dijkstra begin september dat ze ongeacht de uitkomsten daarvan uiterlijk dit voorjaar een initiatiefwetsvoorstel wil indienen voor het legaliseren van hulp bij zelfdoding aan deze ouderen.