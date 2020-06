Kabinet: reizen naar Zweden en VK nog even niet

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Zweden vindt het kabinet ook na 15 juni nog geen goed idee. Het reisadvies blijft voor die landen voorlopig nog even op ‘oranje’, wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Ook alle landen buiten Europa blijven vooralsnog op oranje of rood staan. Reizigers die terugkomen uit die landen, moeten dan veertien dagen thuis in quarantaine. Tot 15 juni staat álles nog op oranje en wordt reizen naar die landen afgeraden, zegt premier Mark Rutte.

Het kabinet denkt na die datum voor twaalf landen een versoepeld reisadvies te kunnen geven. Het gaat om landen die code geel kunnen krijgen, omdat zij vergelijkbare risico’s hebben als Nederland. Het gaat onder meer om Duitsland, België, Italië, Kroatië en de Nederlandse Cariben. Rutte heeft goede hoop dat daar voor 5 juli ook nog Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland aan worden toegevoegd.

Maar, waarschuwde Rutte, „geel is geen groen”. Ook wees hij erop dat landen die geel zijn ook opeens weer kunnen veranderen in oranje als daar het coronavirus weer oplaait. Mensen moeten zich goed voorbereiden op de reis en op de hoogte houden tijdens hun vakantie over de ontwikkelingen rond het virus.