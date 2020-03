Kabinet overweegt regels vrachtwagenchauffeurs te versoepelen

Het kabinet overweegt de regels voor rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs te versoepelen zodat de aanvoer van medicijnen en voeding niet in de knel komt. De Europese Commissie is bereid toe een oogje toe te knijpen als het gaat om deze regels.

Dat meldt minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen na een videovergadering met Europese transportministers. Zelf belde ze in vanuit haar huis in Rotterdam. De bewindsvrouw blijft twee weken thuis na een ontmoeting met een Indonesische collega die besmet bleek te zijn met het coronavirus.

Van Nieuwenhuizen is in gesprek met de vervoerssector over de regels voor vrachtwagenchauffeurs. Voorop staat dat de verkeersveiligheid of sociale arbeidsomstandigheden van chauffeurs niet in gevaar mogen komen door te nemen maatregelen, beklemtoont ze.

Verder heeft Van Nieuwenhuizen bij de Commissie aangedrongen om „alle mogelijkheden te onderzoeken voor noodstaatssteun aan de Europese luchtvaartsector”. De noodlijdende branche moet geholpen worden waar dat kan, vindt de minister. Daarvoor zijn „onorthodoxe maatregelen” nodig. Dat geldt overigens ook voor het wegtransport, het spoor en de scheepvaart.

De Commissie heeft opnieuw toegezegd aan de slag te gaan om de regels rond zogenoemde slots te versoepelen. Die slots geeft een luchtvaartmaatschappij op een luchthaven het recht op bepaalde tijden te landen of te stijgen. Maar als een luchtvaartmaatschappij niet minstens 80 procent van zo’n slot gebruikt, raakt ze het recht erop kwijt. Om te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen met halflege toestellen vliegen om de slots vol te maken, moeten de regels worden aangepast.