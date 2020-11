Kabinet overlegt over compensatie vuurwerkverbod

Het kabinet overlegt dinsdag nog over een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Maandag werd al duidelijk dat zo’n verbod er hoogstwaarschijnlijk komt, maar vooral de compensatie van de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel, is nog onderwerp van gesprek.

Het zal zeker leiden tot faillissementen, zo stelde Marcel Teunissen, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) maandag al. In de vuurwerkbranche werken duizenden mensen, van wie een deel heel het jaar. Volgens BPN zijn er in Nederland tussen de 1400 en 1500 bedrijven die iets met vuurwerk doen, van een fietsenwinkel of tuincentrum tot een grote importeur. Vorig jaar hebben vuurwerkhandelaren voor een recordbedrag van 77 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. De inkoop van het vuurwerk voor deze jaarwisseling is al gedaan en de folders zijn gedrukt.

De redenering achter een verbod is dat de hulpdiensten vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, en zij de schade en gewonden die met elke jaarwisseling gepaard gaan als gevolg van vuurwerk er slecht bij kunnen hebben. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s drongen vorige week al aan op zo’n verbod, om de hulpdiensten te ontlasten. Ook de politie en een aantal partijen in de Tweede Kamer spraken zich er al voor uit.