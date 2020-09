Kabinet overlegt met grote steden over oplaaiend coronavirus

Het kabinet overlegt met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag over mogelijk extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, dat in deze steden flink oplaait de afgelopen weken. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens een livevragensessie op social media vanuit het Torentje, waarin hij samen met premier Mark Rutte tal van vragen beantwoordt over het coronavirus.

Regionale of lokale maatregelen moeten nieuwe brandhaarden indammen. Op die manier is er geen tweede landelijke lockdown nodig, zei De Jonge. Hij wees erop dat de bedoeling van het beleid nu is om ’het virus zo hard mogelijk te treffen en de samenleving zo min mogelijk.”