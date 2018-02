Kabinet neemt bestuur Sint-Eustatius over

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties neemt het bestuur van Sint-Eustatius over. Hij grijpt in omdat een ”commissie van wijzen” heeft vastgesteld dat burgers en bedrijven zuchten onder „grove taakverwaarlozing” door het eilandbestuur.

Knops heeft de Tweede Kamer voorgesteld de eilandraad, vergelijkbaar met de gemeenteraad, te ontbinden. Hij wil waarnemend gezaghebber en de gedeputeerden van het Bovenwindse eiland, te vergelijken met burgemeester en wethouders, afzetten. Een regeringscommissaris moet het eiland voorlopig gaan besturen.

Het gezag op Sint-Eustatius wordt gekenmerkt door wetteloosheid en financieel wanbeheer, concludeert de commissie die zich in opdracht van toenmalig minister Ronald Plasterk over het bestuur heeft gebogen. Maar de commissie constateerde ook discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en machtswellust. Geen enkele administratie is volgens haar op orde en het eiland is in fysieke zin verwaarloosd.

Aan dat laatste draagt ook de Nederlandse regering schuld, vindt de commissie. Door de stroeve verhoudingen tussen eilandbestuur en Den Haag zijn de voorzieningen op het eiland in de versukkeling geraakt.

Volgens Knops „zit er, aangezien andere maatregelen het bestuur niet tot inkeer hebben gebracht, maar één ding op: bestuurlijk ingrijpen”. De commissie raadt die stap ook aan. De staatssecretaris reist later deze week af naar Sint-Eustatius om het besluit aan de eilanders toe te lichten.

De Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, kan zich in de maatregel van Knops vinden. Maar hij moet wel duidelijker maken wanneer het eiland zichzelf weer kan besturen.